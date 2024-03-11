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Spor

Derbide kazanan Panathinaikos! Fatih Terim'in öğrencileri Şampiyonluk Turu'na galibiyetle başladı

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu ilk maçında karşılaştığı Olympiakos'u 3-1 mağlup etti.

11 Mart 2024 Pazartesi 00:05 - Güncelleme:
Derbide kazanan Panathinaikos! Fatih Terim'in öğrencileri Şampiyonluk Turu'na galibiyetle başladı
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Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nun ilk maçında Jose Mendilibar'ın ekibi Olympiakos ile Fatih Terim'in yönetimindeki Panathinaikos karşı karşıya geldi.

Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Panathinaikos 3-1 kazanırken goller; 41. dakikada Anastaisos Bakasetas, 45+4 ve 70. dakikada ise Fotis Ioannidis'ten geldi.

Olympiakos'un tek golü ise 24. dakikada Daniel Podence'den geldi.

Panathinaikos'ta forma giyen milli futbolcu Samet Akaydin, ilk 11 başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Maçın ardından Panathinaikos puanını 59'a yükseltirken, Olympiakos 57 puanda kaldı.

Şampiyonluk Turu'nun bir sonraki maç haftasında Panathinaikos evinde PAOK'u ağırlarken, Olympiakos deplasmanda AEK'e konuk olacak.

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