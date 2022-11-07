Derbideki top toplayıcı krizinde gerçek ortaya çıktı!

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı derbi maçta Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'ün top toplayıcı çocuğu itmiş ve bu olay gündem olmuştu. Karşılaşmada çok tartışılan Galatasaray altyapısında da forma giyen top toplayıcı Mert Efe Basmas'ın oyundan atıldığı ortaya çıktı.

TAYFUR BİNGÖL, TOP TOPLAYAN ÇOCUĞU İTTİ

Beşiktaş, Galatasaray karşısında 2-1 yenik durumdayken maçın son onlarında top taca çıktı. Tayfun Bingöl'ün anlatımına göre saha kenarındaki çocuk topu vermeyi reddetti ve "Gel topu sen al" dedi. Bunun üzerine topu almaya giden Bingöl, Galatasaray altyapısında forma giyen Mert Efe Basmas'ı itti.

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SAHA KARIŞTI

Olayın ardından saha karıştı. Galatasaray yedek kulübesinden futbolcular ve 4. hakem Kadir Sağlam koşarak taç çizgisi kenarına gitti. Gerilimin yumuşamasının ardından taç atışıyla oyun devam etti.

KADİR SAĞLAM OYUNDAN ATMIŞ

Ajansspor'un haberine göre; dördüncü hakem Kadir Sağlam'ın Galatasaray U16 takımında oynayan top toplayıcı Mert Efe Basmas'ı oyundan attığı ortaya çıktı. Basmas, Sağlam'ın direktifiyle sahadan çıkarıldı.

SARIYER MAÇINDA OYNAYAMADI

Oyundan atılan Mert Efe Basmas, otomatik olarak PFDK'ya sevk edildi. 16 yaşındaki Basmas, Galatasaray'ın U16 Gelişim Ligi'ndeki Sarıyer karşılaşmasında forma giyemedi.

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NİHAT KAHVECİ İLE TAYFUN BİNGÖL POLEMİĞİ

Karşılaşmanın ardından TRT Spor yorumcusu ve Beşiktaş efsanesi Nihat Kahveci, Tayfur Bingöl'ü eleştirerek "Beni en çok üzen şey Tayfur'un top toplayıcı çocuğu itmesi oldu. O arma itmez o çocuğu. Tayfur Bingöl kusura bakmasın. Beş saniye geçirdi sadece. Ne yapacaktın, maçı mı alacaktın? Hem armadan bahset hem de o çocuğu it. Bu mu Türk bayraklı Beşiktaş armasının karşılığı?" demişti.

TAYFUN BİNGÖL'DEN YANIT: 5 SANİYENİN ÖNEMİ

Tayfur Bingöl, sosyal medya hesabından Tottenham'ın Olympiakos'u 4-2 yendiği maçta, top toplayıcı çocuğun topu hızlı vermesi sonucu yapılan hızlı atakla atılan golü paylaşarak "5 saniyenin önemi Kahveci" yanıtını vermişti.

5 SANİYEDE NE OLMUŞTU?

2019/2020 sezonunda Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Olympiakos'u 4-2 yenmişti. İki farklı duruma düşen İngiliz takımı, 2-1 yenik durumdayken top toplayıcı Callum Hynes'in hızlı davranması, tacın hızlı atılması sayesinde şu an Beşiktaş forması giyen Dele Alli'nin golüyle beraberliği yakalamıştı.