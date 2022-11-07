Derbideki top toplayıcı krizinde gerçek ortaya çıktı!

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı derbi maçta Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'ün top toplayıcı çocuğu itmiş ve bu olay gündem olmuştu. Karşılaşmada çok tartışılan Galatasaray altyapısında da forma giyen top toplayıcı Mert Efe Basmas'ın oyundan atıldığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Galatasaray karşısında 2-1 yenik durumdayken maçın son onlarında top taca çıktı. Tayfun Bingöl'ün anlatımına göre saha kenarındaki çocuk topu vermeyi reddetti ve "Gel topu sen al" dedi. Bunun üzerine topu almaya giden Bingöl, Galatasaray altyapısında forma giyen Mert Efe Basmas'ı itti.
Olayın ardından saha karıştı. Galatasaray yedek kulübesinden futbolcular ve 4. hakem Kadir Sağlam koşarak taç çizgisi kenarına gitti. Gerilimin yumuşamasının ardından taç atışıyla oyun devam etti.
Ajansspor'un haberine göre; dördüncü hakem Kadir Sağlam'ın Galatasaray U16 takımında oynayan top toplayıcı Mert Efe Basmas'ı oyundan attığı ortaya çıktı. Basmas, Sağlam'ın direktifiyle sahadan çıkarıldı.
Oyundan atılan Mert Efe Basmas, otomatik olarak PFDK'ya sevk edildi. 16 yaşındaki Basmas, Galatasaray'ın U16 Gelişim Ligi'ndeki Sarıyer karşılaşmasında forma giyemedi.
Karşılaşmanın ardından TRT Spor yorumcusu ve Beşiktaş efsanesi Nihat Kahveci, Tayfur Bingöl'ü eleştirerek "Beni en çok üzen şey Tayfur'un top toplayıcı çocuğu itmesi oldu. O arma itmez o çocuğu. Tayfur Bingöl kusura bakmasın. Beş saniye geçirdi sadece. Ne yapacaktın, maçı mı alacaktın? Hem armadan bahset hem de o çocuğu it. Bu mu Türk bayraklı Beşiktaş armasının karşılığı?" demişti.
Tayfur Bingöl, sosyal medya hesabından Tottenham'ın Olympiakos'u 4-2 yendiği maçta, top toplayıcı çocuğun topu hızlı vermesi sonucu yapılan hızlı atakla atılan golü paylaşarak "5 saniyenin önemi Kahveci" yanıtını vermişti.
2019/2020 sezonunda Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Olympiakos'u 4-2 yenmişti. İki farklı duruma düşen İngiliz takımı, 2-1 yenik durumdayken top toplayıcı Callum Hynes'in hızlı davranması, tacın hızlı atılması sayesinde şu an Beşiktaş forması giyen Dele Alli'nin golüyle beraberliği yakalamıştı.