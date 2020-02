'Derbiden sonra gidecek'

17 Şubat 2020 Pazartesi09:57 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 10:29

"Galatasaray belki bir gün futbol oynayarak kazanabilir. 1-1,5 yıldır Galatasaray belki 5 maç iyi oynamıştır. Belki ileride yapabilirler bir şey diyemem."

Şöyle bakıyorum, Alanya, Trabzon, Başakşehir diyelim, Sivas biraz topal kaldı bu işte. Bu üçlü bir şekille oynuyor. Söylenenler Alanya kötü oynamadı diyorlar son maçta. 3 büyüklere bakıyorum, ite kaka gidiyorlar. Arabayı çalıştırırsın ya, ya da benzinli arabaya mazot koyarsın ya. Takır tukur gidiyorlar. İte kaka bir galibiyet.



"Malatya başkanını izledim, komiteden birisi çıkar söyler birazdan, kara kaplı defteri gösterir, burda yazanlar budur budur diye, FIFA bunu diyor diye. Elini koyarsın sağa sola vs. diye. Bana anlatacaklar, sonra da ben anlatacağım. Dünyanın heryerinde bu işler hallolmadı, 30-45-90 derece. Eller arkada olacak dediler, arkada olacak, bitti! Bizde eller havaya abi. Normalde iyi yerlerde eller arkaya, çünkü bizde yersen diye bişey var..."



"Lemina nerede oynuyor? Ben Lemina'yı sürekli stoperlerin arasında görüyorum. Oraya girmemesi lazım. Oraya girecek adam değil. Lemina benim takımımda oynuyorsa ben daha ileride kullanırım. Ahmet Çalık'ı da birilerine bir türlü beğendiremediler. Bence baya da iyi adam."



"Fenerbahçe yendiği zaman sürpriz olmayacak zaten her zaman yeniyor olacak. Galatasaray yenerse ne olur? Fener'de deprem olur. Fenerbahçe yenilirse teknik adam gider. Futbolda her şey olur. O tip gergin maçlarda her şey olur. Türk futbolcular oynasa, diyeceksin ki Türkler geçmişi biliyor. İthal oyuncu var hep, millet onları havaya sokuyor millet geriliyor. Zorla havaya sokuluyor. Muslera falan değil de Fenerbahçe - Galatasaray rekabetini çok fazla bilen oyuncu da yok."