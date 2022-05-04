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Spor

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak. Bilet fiyatlarının 175 TL ile 1500 TL arasında olduğu belirtildi.

IHA4 Mayıs 2022 Çarşamba 15:34 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabakanın biletlerinin yarın saat 11.00'de satışa sunulacağı ifade edildi. Taraftarların biletlerini passo.com.tr ve Passo Mobil uygulaması üzerinden satın alabileceği belirtildi.

Derbinin bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori: 490 TL

2. Kategori: 450 TL

3. Kategori: 390 TL

4. Kategori: 375 TL

5. Kategori: 325 TL

6. Kategori: 295 TL

7. Kategori: 200 TL

8. Kategori: 175 TL

VIP 100: 1.500 TL

VIP 101-126: 1.250 TL

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