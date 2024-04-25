İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2024 Perşembe / 17 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4772
  • EURO
    34,921
  • ALTIN
    2427.93
  • BIST100
    9792.71
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Derbinin hakemi belli oldu! Dev maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak
Spor

Derbinin hakemi belli oldu! Dev maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu. İşte detaylar...

AA25 Nisan 2024 Perşembe 12:02 - Güncelleme:
Derbinin hakemi belli oldu! Dev maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Volkan Bayraslan yönetecek

Ligin 34. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek

27 Nisan Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor: Halil Umut Meler

16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Murat Erdoğan

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

28 Nisan Pazar:

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor: Ümit Öztürk

16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Turgut Doman

29 Nisan Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor: Kadir Sağlam

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.