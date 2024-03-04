Bu sezon şampiyonluk yarışında geride kalan ve dün akşam Dolmabahçe'deki derbi maçında Galatasaray'a 1-0 kaybeden Beşiktaş'ta sezonun en önemli kazancı genç Semih oldu. Serdar Topraktepe döneminde ilk 11'de oynamaya başlayan ve Fernando Santos geldikten sonra performansını daha da üst seviyeye çıkaran 18 yaşındaki futbolcu, Avrupa devlerini peşine takmayı başardı.

11 GOLE KATKI

Semih Kılıçsoy, bu sezon şu ana kadar Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu 25 mücadelede 10 gol atıp 1 asist yaptı. Siyah-beyazlı takımın 18 yaşındaki golcüsü, büyük potansiyeliyle şimdiden Avrupa'nın dev kulüplerine göz kırpıyor. Semih'le ilgilenen kulüpler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamış durumda.

DERBİDE İZLEDİLER

Siyah-beyazlı takımın genç yıldızı için derbide adeta scout akını oldu. 18 yaşındaki futbolcuyu İngiltere Premier Lig'den Manchester City ve Arsenal, İspanya'dan Atletico Madrid, Almanya'dan Borussia Dortmund ve Leipzig, İtalya'dan ise son olarak Juventus ile birlikte Napoli gözlemcileri takip etti.

Semih Kılıçsoy'u izleyen scoutlar, raporlarını kulüplerine sunacaklar ve sezon sonuna kadar görevlerine devam edecekler. Tüm bu gelişmelerden sonra Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy için kapısını çalacak ilk kulübün ise Borussia Dortmund olacağı öğrenildi. Alman devinin yakın zamanda 18 yaşındaki millî futbolcu için siyah-beyazlı kulüple temasa geçeceği gelen bilgiler arasında.