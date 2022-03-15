15 Mart 2022 Salı 10:12 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 10:15

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan tartışmalı bir pozisyon ise derbinin önüne geçti. Cyle Larin'in Galatasaray ceza sahası içinde Victor Nelsson tarafında formasından çekilmesi sonrası Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan ise "devam" kararı verdi...

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AHMET ÇAKAR'DAN PENALTI İDDİASI

Bu pozisyondan sonra Ahmet Çakar sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir tweet attı. Çakar, "Aferin MHK. 'Genç hakemler' dediniz. Tecrübeli hakemleri elediniz. Beşiktaş'ın son dakikadaki penaltısını yediniz!" dedi. Derbinin önüne geçen bu olay sonrası Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

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CYLE LARIN: "ÇOK NET BİR PENALTIYDI"

Cyle Larin ise maç sonunda yaptığı açıklamada, "Böyle maçlarda neden VAR'a gidilmediğini anlamıyorum. Çok net bir şekilde rakip oyuncu formamdan çekti. Derbide nasıl VAR'a gidilmiyor? Çok net bir penaltıydı. Gerçekten yaşanan olaya anlam veremiyorum. Bilerek mi yapılıyor..." dedi.