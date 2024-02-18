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Spor

Derrick Köhn: 'Sakin ol, sabırlı ol' dedi

Galatasaraylı futbolcular Kerem Demirbay, Derrick Köhn ve Davinson Sanchez, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

18 Şubat 2024 Pazar 21:55 - Güncelleme:
Derrick Köhn: 'Sakin ol, sabırlı ol' dedi
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Galatasaraylı futbolcular Kerem Demirbay, Derrick Köhn ve Davinson Sanchez, 3-0'lık MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından konuştu.

KEREM DEMİRBAY

"Öncelikle çok mutluyum. Maçı kazandık. Görevimizi yerine getirdik. İyi bir maç oldu. İlk dakikada çok iyi başladık, enerjili başladık, topa hakimdik, golü erken bulduk ve bu işimizi kolaylaştırdı."

"İlk devrede maçı bitirdik gibi bir şey oldu. Bugün maçı kazandık. Takımdan önemlisi yok. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

DERRICK KOHN

"İlk yarı çok iyi oynadık. İkinci yarı istediğimiz kadar pozisyona giremedik, çok gol atma şansımız olmadı. İlk yarıdaki oyunumuzla 3 puanı aldık."

"Her şey çok güzel. İlk andan itibaren her şey... Taraftar güzel karşıladı. Antrenmanlarda mutlu, harika bir ortam var. Herkes bana sıcak davranıyor. Galatasaray'da olduğum için gurur duyuyorum. Her maç her şeyimi vereceğim."

"Okan Hoca beni çok iyi karşıladı. Bana direktifler verdi. İlk maçım olduğu için öncesinde bana 'Sakin ol, sabırlı ol' dedi. Sahada kendimi verebildim ve güzel bir oyun çıkardım."

DAVINSON SANCHEZ

"Önemli 3 puandı. Kendimize güvenerek oynadık. Çok mutluyuz. Önümüzde Sparta Prag ile rövanş maçı var, o maç öncesinde moral oldu. İlk yarıda iyi oynadık. Zaten antrenmanda yaptığımız şeyleri yaptık, hazırlanmıştık."

"Rakiplerin nasıl oynayacağını biliyoruz, bunlara çalışıyoruz. Rakip boşluk bulunca tehlike yaratabilecekti. Sezon uzun. Şampiyonluk için hala çok maç var. Maç maç devam etmeliyiz. Kazandıkça kendimize güvenimiz artıyor."

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