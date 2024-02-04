Süper Lig'in 24. haftasında bugün Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Dev derbide kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş ve Trabzonspor, bu sezon benzer performanslarla şampiyonluk yarışından erken koptu. Bu iki takımın aldıkları 11'er galibiyet sayılarının yanı sıra hücum ve savunma anlamında da birbirlerine yakın performans sergilemeleri dikkat çekiyor. Kartal, 23 mücadelede 3 beraberlik, 9 yenilgi alırken; Trabzonspor ise 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

9 MAÇTA GOL YEMEDİ

Siyah-Beyazlılar, kalesinde 31 gol gördü, Bordo-Mavililer ise 32 kez topu ağlarından aldı. Gole kapama konusunda Kartal, rakibine göre daha üstün. Santos'un öğrencileri, 9 kez rakiplerine gol sevinci yaşatmadı. Karadeniz ekibi de 5 kez bu başarıyı gösterdi. Trabzonspor, top kapmada (%60.5-%62.4), ikili mücadelelerde (%52-%52.5) ve hava topu kapışmalarında (%57.8-%58.2) rakibinden ufak oranlarla daha üstün bir performans sergiledi. Gol beklentilerine baktığımızda ise Beşiktaş iç sahadaki maçlarında 1.70'lik gol beklentisi tutturdu. Abdullah Avcı'nın öğrencileri ise deplasmanda 1.20'lik oranda kaldı.

56 DAKİKADA BİR GOL

Hücum aksiyonlarında da iki takım ilginç bir şekilde yine birbirlerine yakın bir oyun ortaya koydu. Kara Kartal, geride kalan 23 maçta 217 kez kaleyi yokladı, 107 tanesinde isabet buldu. Bu şutların 33'ü ise ağlarla buluştu. Trabzonspor ise 222 denemede 93 isabet yakalayarak 37 kez gol sevinci yaşadı. Kartal'ın gole çevirme oranı yüzde 15.2, Fırtına'nın yüzde 16.7. Siyah-Beyazlılar, 62.7 dakikada bir gol sevinci yaşıyor. Fırtına'da ise bu rakam 56. Kara Kartal, 29 kez ceza sahası içerisinden gol buldu, 4 gol ise ceza sahası dışından geldi. Karadeniz ekibi, 31 kez ceza sahası içerisinden, 6 kez ceza sahası dışından ve 2 defa da duran toptan gol buldu.

SAKATLAR ORDUSU

Bugünkü derbide iki takımda da çok eksik var. Beşiktaş'ta Aboubakar, Cenk Tosun, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic, sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Arthur Masuaku ise Afrika Kupası'nda mücadele ediyor. Bordo-Mavililer'de de bu durum çok farklı değil. Paul Onuachu ve Nicolas Pepe Afrika Kupası'nda. Hüseyin Türkmen ve Filip Benkovic sakat. Uzun süren sakatlığını atlatan Mislav Orsic'in forma giymesi beklenmiyor. Umut Bozok ise kadro dışı.