20 Nisan 2026 Pazartesi / 4 Zilkade 1447
  Dev derbide Boca Juniors, River Plate'i mağlup etti
Spor

Dev derbide Boca Juniors, River Plate'i mağlup etti

Boca Juniors, deplasmanda River Plate'i 1-0 mağlup ederek Superclásico'yu kazandı. Karşılaşmanın tek golü 45+6. dakikada penaltıdan Leandro Paredes'ten geldi.

Superclasico'da kazanan Boca Juniors! Arjantin Ligi'nde derbi maçta River Plate, sahasında Boca Juniors'u konuk etti. Boca Juniors, Estadio Mas Monumental'de oynanan maçı 1-0 kazandı.

Karşılaşmada konuk ekip Boca Juniors'a galibiyeti getiren golü 45+6. dakikada penaltıdan Leandro Paredes attı.

Bu sonucun ardından Açılış A Ligi'nde yer alan Boca Juniors, 24 puana yükseldi. Bir alt lig olan B Ligi'nde yer alan River Plate, 26 puanda kaldı.

Boca Juniors, ligdeki bir sonraki maçında Defensa deplasmanına konuk olacak. River Plate, Aldosivi ile sahasında karşılaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Özel kuvvetler tatbikatından nefes kesen anlar: Mehmetçik damga vurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
