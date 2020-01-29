Dev derbide düdük Ali Palabıyık'ın

29.01.2020 00:31 - Güncelleme: 29.01.2020 08:00

SÜPER Lig’in 20.haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 4 gün kalırken en çok merak edilen konu, zorlu derbiyi kimin yöneteceği. Geçen hafta Ali Palabıyık’ı dinlendiren Merkez Hakem Kurulu’nun, cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadeleye son dakikada bir sürpriz yaşanmazsa Palabıyık’ı atayacağı ileri sürüldü. 38 yaşındaki tecrübeli isim bu sezon 11 maçta orta hakem olarak görev yaptı. Ali Palabıyık 6 kez de VAR koltuğuna oturdu. Sezonun ilk yarısında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Ali Palabıyık VAR hakemi olarak görev yapmıştı. İlk yarının notu en yüksek hakemi Ali Palabıyık olduğu MHK tarafından açıklanmıştı.

ÇAKIR’A YAŞ ENGELİ

CÜNEYT Çakır, FIFA’nın 2022 Dünya Kupası için çağrı yaptığı hakemler listesinde yer almadı. Çakır’ın liste dışı kalmasının performansından değil, yaş haddinden kaynaklandığı belirtildi. 43 yaşındaki tecrübeli hakem 2020 Avrupa Şampiyonası için UEFA tarafından verilen eğitimlere katılmaya ise devam ediyor. FIFA’nın 2022 Dünya Kupası’nda genç hakemlere şans vermek istediği ve bu nedenle Cüneyt Çakır’ın liste dışı bırakıldığı MHK cephesi tarafından dile getiriyor. Çakır, 2022 yılında 45 yaşında olacak.

(Akşam)