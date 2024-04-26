Dev derbide dümen Fred'in!

Sivas'ta iki puandan çok daha fazlasını kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk umuduna yeniden tutunmak istediği Beşiktaş derbisine büyük bir ciddiyetle hazırlanıyor. Siyah beyazlıları en detaylı şekilde analiz eden İsmail Kartal ve ekibi, tüm planlarını galibiyet üzerine yaparken, Fred'in liderliğiyle ilerleme kararı aldı.

İPLER FRED'İN ELİNDE

Derbide zaferin orta sahadan geçeceğini düşünen Kartal, ipleri sambacıya teslim edecek. Fenerbahçe'nin tüm hücum organizasyonunu yönetecek olan Fred, aynı zamanda savunmayı da başlatacak isim olarak tek kelimeyle beyin görevi üstlenecek. Sambacının en büyük yardımcısı ise partneri İsmail Yüksek olacak.

YÜKSEK SİGORTA

Fred ile özel olarak ilgilenen İsmail Kartal, beklentilerini detaylı şekilde anlattığı sambacıdan ekstra olarak kaleye daha fazla şut çekmesini de istedi. İsmail Kartal, Fred'in yardımcısı olarak görevlendirdiği İsmail Yüksek'le de orta sahayı tapulayıp, oyuna istediği gibi yön vermeyi planlıyor.