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Spor

Dev derbide Leverkusen'in serisi sona erdi

Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sonuçlanırken, Xabi Alonso'nun ekibi Leverkusen'in 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

3 Aralık 2023 Pazar 23:41 - Güncelleme:
Dev derbide Leverkusen'in serisi sona erdi
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Bundesliga 13. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Bay Arena'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Julian Ryerson'un golüyle öne geçen Borussia Dortmund ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda baskısını artıran Bayer Leverkusen, 79. dakikada Victor Boniface'nin golüyle eşitliği yakaladı ve karşılaşma beraberlikle noktalandı.

Borussia Dortmund'da milli oyuncu Salih Özcan, hastalığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte art arda 8 maç galip gelen Bayer Leverkusen'in galibiyet serisi sona erdi. Bayer Leverkusen puanını 35'e, Borussia Dortmund ise 25'e yükseltti.

Ligin bir sonraki karşılaşmasında Bayer Leverkusen, Stuttgart'a konuk olacak. Borussia Dortmund, sahasında Leipzig'i ağırlayacak.

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