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Spor

Dev derbinin en deneyimlisi Fernando Muslera

Galatasaray'ın kaptanı Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 28 derbiyle bu alanda takımın en deneyimli ismi konumunda bulunuyor.

IHA22 Aralık 2023 Cuma 10:16 - Güncelleme:
Dev derbinin en deneyimlisi Fernando Muslera
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu önemli mücadelede sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu olarak dikkat çekiyor.

2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Uruguaylı kaleci, bugüne kadar 24'ü Süper Lig, 3'ü TFF Süper Kupa ve 1'i Türkiye Kupası finali olmak üzere 28 kez Fenerbahçe derbisinde görev aldı. Deneyimli kaleci, ayrıca kariyerinde en çok da Fenerbahçe'ye karşı forma giydi.

Muslera'nın oynadığı Fenerbahçe derbilerinde Galatasaray, 11 kez sahadan galip ayrıldı. Fenerbahçe de 1'i TFF Süper Kupa'da penaltılarla olmak üzere 8 defa rakibini mağlup etti. 9 mücadele ise berabere sona erdi. Deneyimli kaleci, bu derbilerin 12'sinde kalesinde gol görmedi.

37 yaşındaki kaleci, bu sezon Süper Lig'de oynanan 16 maçın 15'inde forma giyerken, kalesinde 9 gol gördü ve ligde en az gol yiyen kalecisi konumunda yer alıyor.

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