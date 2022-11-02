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Spor

Dev derbinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

2 Kasım 2022 Çarşamba 16:49 - Güncelleme:
Dev derbinin hakemi belli oldu
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Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maçta Halil Umut Meler görev alacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:

CUMA

20.00 HangiKredi Ümraniyespor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

CUMARTESİ

14.30 Bitexen Giresunspor - İstanbulspor: Sarper Barış Saka

20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler

PAZAR

14.30 Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar

17.00 Frapot TAV Antalyaspor - Vavacars Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen

20.00 Trabzonspor - Arabam.com Konyaspor: Zorbay Küçük

PAZARTESİ

20.00 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

20.00 Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

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