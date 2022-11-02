Dev derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maçta Halil Umut Meler görev alacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.
Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:
CUMA
20.00 HangiKredi Ümraniyespor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
CUMARTESİ
14.30 Bitexen Giresunspor - İstanbulspor: Sarper Barış Saka
20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler
PAZAR
14.30 Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar
17.00 Frapot TAV Antalyaspor - Vavacars Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen
20.00 Trabzonspor - Arabam.com Konyaspor: Zorbay Küçük
PAZARTESİ
20.00 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
20.00 Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa