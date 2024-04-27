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Spor

Dev derbinin VAR hakemi Pol van Boekel

Süper Lig'in 34. haftasında bugün Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Derbinin VAR koltuğunda Hollandalı hakem Pol van Boekel oturacak.

IHA27 Nisan 2024 Cumartesi 12:28 - Güncelleme:
Dev derbinin VAR hakemi Pol van Boekel
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Hollandalı Pol van Boekel oldu.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Hollanda Futbol Federasyonu'ndan hakem Pol van Boekel oturacak. AVAR'da da Arda Kardeşler, Murat Tuğberk ve Mustafa İlker Coşkun görev yapacak.

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