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Spor

Dev finalin hakemi belli oldu!

2022 Katar FIFA Dünya Kupası'nın final maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

AA15 Aralık 2022 Perşembe 21:35 - Güncelleme:
Dev finalin hakemi belli oldu!
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Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Lusail Stadı'nda 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonundan Marciniak düdük çalacak.

Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise ABD'den İsmail Elfath olacak.

Szymon Marciniak'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ki başarılı performansı onu Dünya Kupası finalinin hakemi olmasında büyük bir rol oynadı.

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