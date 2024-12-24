Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'ye attığı 8 puan farkla ligin ilk yarısını zirvede tamamlayan G.Saray, yoluna gümbür gümbür devam ediyor. Rüzgarı arkasına alan Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'nın en iyi takımı olmayı başardı ve dev kulüpleri geride bıraktı. Süper Lig dahil, Avrupa'nın önde gelen 7 liginin liderlerine baktığımızda Cim-Bom, PSV, PSG, Liverpool, Bayern Münih, Atalanta ve Atletico Madrid gibi takımların üstünde yer almasını bildi

EN YAKIN RAKİBİ HOLLANDA'DAN PSV

Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 16 maçta 44 puan toplayarak 2.75 puan ortalamasını yakaladı. Cim-Bom'un en yakın takipçisi Hollanda Ligi'nde 17 maçta 45 puan toplayan ve 2.65 puan ortalamasını yakalayan PSV oldu. PSG ise 16 maçta 40 puan toplayarak 2.50 puan ortalamasıyla dev listede üçüncü sırada yer aldı. Liverpool (2.43), Bayern Münih (2.40), Atalanta (2.35) ve Atletico Madrid (2.28) sırasıyla bu listeyi takip etti.

GOLE KAPAMA KONUSUNDA SORUN VAR

Süper Lig'de 16 maçta 47 gol atan Galatasaray, 2.94 gol ortalamasını yakaladı. Bu istatistikle birlikte Sarı-Kırmızılılar, PSV (3.47) ve Bayern Münih (3.13) arkasında üçüncü sırada yer aldı. Kalesinde 16 maçta 19 gol gören ve 1.19 gol yeme ortalaması yakalayan Cim-Bom, devler arasında son sırada yer aldı. İspanya'da lider durumda olan Atletico Madrid ise 18 maçta kalesinde yalnızca 12 gol gördü ve yakaladığı 0.67 gol yeme ortalamasıyla liderler arasında zirvede yer aldı.