Süper Lig'de bugün Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek. 19.00'da başlayacak olan dev mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Sarı-Kırmızılılar'da sakatlığı bulunan Sergio Oliveira ve Afrika Kupası'nda mücadele eden Ziyech ile Bakambu yok. İdmanlara çıkan Icardi'nin ise ilk 11'de başlaması bekleniyor. Karadeniz ekibinde ise Afrika Kupası nedeniyle Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Orsic ve Denswil sakat, Abdülkadir Ömür ile Umut Bozok ise kadro dışı. İki takım arasında oynanan son 10 mücadelede Trabzonspor 2 kez, Galatasaray ise 4 kez galip geldi. 4 maç beraberlikle sonuçlandı.

CİM-BOM KOLAY GOL YEMİYOR

İki takımın bu sezon Süper Lig'deki istatistiklerine baktığımızda Galatasaray'ın özellikle hücumda rakibine göre daha üstün olduğunu görüyoruz. 20 maçta toplam 287 şut çeken Sarı-Kırmızılılar, 129 kez kaleyi tutturarak 38 gol kaydetti. 33 kez ceza sahası içerisinden, 5 kez ise ceza sahası dışından gol sevinci yaşadı. Aslan, 47.4 dakikada bir gol atmayı başarıyor. Gole çevirme oranı ise yakaladığı pozisyonlara göre yüzde 13.2 gibi düşük bir oranda kaldı. Bordo-Mavililer ise 187 şutta 80 isabet ve 34 gol buldu. 28'i ceza sahası içerisinden, 6'sı dışından, 2 tanesi ise duran toptan geldi.

FIRTINA'NIN KOZU HOCASI

52.9 dakikada bir gol atma başarısı gösteren Fırtına, yüzde 18.2'lik gole çevirme oranıyla rakibine üstünlük kurdu. CimBom 11 gol yedi, 11 mücadelede rakiplerine geçit vermedi. Ev sahibi ekip ise 23 kez topu filelerinden aldı, 5 defa kalesini kapamayı başardı. Topla oynama oranlarında Aslan yüzde 61, Trabzonspor ise yüzde 50'lik bir oran tutturdu. İki takımın hocaları Abdullah Avcı ve Okan Buruk, 16. kez karşılaşacak. Avcı, önceki maçlarda 8 kez kazandı, 2 kez kaybetti. 5 karşılaşma ise beraberlikle bitti. Fırtına, deneyimli hocasının planıyla bugün zorlu maçı kazanmaya çalışacak.