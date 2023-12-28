İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2023 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,4529
  • EURO
    32,8332
  • ALTIN
    1965.06
  • BIST100
    7412.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dev maç öncesi Galatasaray'a kötü haber! 4 futbolcu kadroda yer almadı
Spor

Dev maç öncesi Galatasaray'a kötü haber! 4 futbolcu kadroda yer almadı

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynanacağı Süper Kupa finalinin kamp kadrosu açıklandı. Sarı kırmızılıların 4 yıldızı Angelino, Hakim Ziyech, Davinson Sanchez ve Sergio Olivera kadroda yer almadı. İşte detaylar...

IHA28 Aralık 2023 Perşembe 15:14 - Güncelleme:
Dev maç öncesi Galatasaray'a kötü haber! 4 futbolcu kadroda yer almadı
ABONE OL

Turkcell Süper Kupa maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da müsabaka öncesi kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Angelino kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın yarın Fenerbahçe ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı öncesi kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden açıklanan kamp kadrosunda; Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Angelino ve Sergio Oliveira yer almadı.

İstanbul'da hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'ın Süper Kupa maçı kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sacha Boey, Cedric Bakambu."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.