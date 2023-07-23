Dev teklif! Transferde Gedson Fernandes bombası

Geçen sezon Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olan ve teknik direktör Şenol Güneş'in takımın başına geçmesi ile birlikte yıldızını parlatan Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için transferde hareketli günler yaşanıyor. Performansı ile birçok Avrupa kulübünü peşine takan 24 yaşındaki yıldız oyuncu Gedson Fernandes'e İtalya'nın köklü kulübü talip oldu.

GEDSON FERNANDES'E İTALYAN KANCASI

Gedson Fernandes sezon başında Beşiktaş'a 6 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Gedson Fernandes geçen sezon oynadığı futbol ile hem teknik direktör Şenol Güneş'ten hem de taraftarından tam not aldı ve ilk 11'in vazgeçilmez ismi oldu.

AreaNapoli'nin haberine göre; 24 yaşındaki yetenekli futbolcu Gedson Fernades için Lazio resmi teklifte bulundu. Ayrıca bir başka İtalyan kulübü Napoli'de oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

15-18 MİLYON EURO ARASINDA TEKLİF

Öte yandan Beşiktaş'a transferinden öncede Gedson Fernandes'i yakından takip eden son Serie A şampiyonu Napoli oyuncu için 15 ila 18 milyon euro arasında bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Gedson Fernandes'i kadrosuna katarken Benfica'ya bir sonraki satıştan %50 pay verilmesi maddesi nedeniyle siyah beyazlı ekip gelen teklifler yeterli bulmuyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon siyah-beyazlı forma ile tüm kulvarlarda 36 resmi maça çıkan Gedson Fernandes bunların 30'unda ilk 11'de sahaya çıktı ve 3 gol, 7 asist ile skora katkı sağladı.