Devler, Joshua Zirkzee'nin peşinde!

Serie A ekibi Bologna'nın 22 yaşındaki golcü ismi Joshua Zirkzee, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çekiyor.

Gazzetta'nın haberine göre; Serie A devi Milan ve Premier Lig ekipleri Arsenal ile Manchester United, 22 yaşındaki Hollandalı forvet Zirkzee'yi takip ediyor.

Haberde, genç futbolcunun sözleşmesinde 40 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin bulunduğu belirtilirken, İtalyan kulübünün kapısının yaz ayında çalınabileceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Bologna ile 29 maça çıkan Zirkzee, 11 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç ismin piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.