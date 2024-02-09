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  • Devleri geride bıraktı! İsmail Kartal'ın tek rakibi Pep Guardiola
Spor

Devleri geride bıraktı! İsmail Kartal'ın tek rakibi Pep Guardiola

Deneyimli çalıştırıcı İsmail Kartal bu sezon Fenerbahçe ile ligde 24 maçta 2.63 puan ortalaması elde etti. Kartal, başarısı ile dünyanın en önelmli teknik direktörleri Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti, Jose Mourinho'yu geride bıraktı. Ancak Pep Guardiola'yı geçemedi. İşte detaylar...

Sabah9 Şubat 2024 Cuma 10:39 - Güncelleme:
Devleri geride bıraktı! İsmail Kartal'ın tek rakibi Pep Guardiola
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İsmail Kartal, üçüncü Fenerbahçe döneminde destan yazıyor...

Üç kulvarda da takımını başarıyla götüren tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon 38 maçta 2.61 puan ortalaması yakaladı. Kartal, ligde ise 24 maçta 2.63 ortalamayla Fenerbahçe'nin başında bunu başaran ilk teknik adam oldu.

TEK RAKİBİ PEP

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu grafiğiyle de Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen teknik adamlarından Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti, Jose Mourinho gibi isimleri de geride bıraktı. Tek rakibi ise Manchester City'nin çalıştırıcı Pep Guardiola.

GUARDIOLA BAYERN'DE 2.65'İ GÖRDÜ

Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jürgen Klopp, teknik adamlık kariyerinde en yüksek puan ortalamasını 2019-20 sezonunda 2.61'le yakaladı. Klopp, o dönem Liverpool'u şampiyonluğa taşımıştı.

Ancelotti ise lig kariyerinde en yüksek ortalamayı bu sezon Real Madrid'in başında 2.52 ile yakaladı.

Jose de kariyeri boyunca 2.63'ü gördü o da 2011-12'de Real Madrid'le...

Kartal'ın geçemediği tek isim Pep... İspanyol menajer, 2013-14'te B.Münih'i şampiyon yaparken 2.65 puan ortalaması tutturmuştu.

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