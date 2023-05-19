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Spor

Devlerin, Rasmus Hojlund savaşı!

Atalanta'nın Danimarkalı genç santraforu Rasmus Hojlund için teklifler gelemeye devam ediyor. Real Madrid ile birlikte Avrupa'nın birçok dev kulübünün genç oyuncu için devrede olduğu öğrenildi.

19 Mayıs 2023 Cuma 15:11 - Güncelleme:
Devlerin, Rasmus Hojlund savaşı!
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Gelecek sezon kadrosunu revize etmeye hazırlanan Real Madrid, Karim Benzema'nın alternatifinin Hojlund olduğuna inanıyor.

İtalyan basınında daha önceden Manchester United'ın da gelecek yaz transfer sezonunda Danimarkalı yıldızı transfer etmek istediği ifade edilmişti.

TuttoMercato'nun haberine göre, Real Madrid'in radarında olan 20 yaşındaki Hojlund ile Juventus'un ciddi bir şekilde ilgilendiği aktarıldı. Torino ekibinin yetkilileri, Danimarkalı forveti Dusan Vlahovic'in ikamesi olarak görüyor.

20 yaşındaki forvet bu szon Atalanta'da forma giydiği 33 resmi maçta, 14 gol atıp 5 asistlik katkı sağladı.

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