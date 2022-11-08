Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz 6 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir ile Manchester United ve Liverpool'un ilgilendiği iddia edildi.
19 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı takımın kadrosuna katıldığından beri gerek sakatlıklar gerekse de yabancı statüsünde olduğu için "8 yabancı" kuralına takıldığından ilk 11'e girmekte zorlanıyor.
Galatasaray'da 2 lig, 1 kupa maçına çıkan ve ilk 11'de henüz forma şansı bulamayan Yusuf Demir için şimdiden transfer söylentileri çıkmaya başladı. Alman basınında çıkan habere göre; Manchester United ve Liverpool Yusuf'u transfer listesine ekledi. İki İngiliz takımının yanı sıra Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in de genç kanat oyuncusuyla ilgilendikleri söyleniyor.
19 yaşındaki oyuncu, 2021 yazında Borussia Dortmund tarafından transfer edilmek istenmişti ancak Rapid Wien, Yusuf Demir'i Barcelona'ya kiralık olarak göndermişti. Yusuf Katalan takımında 9 maça çıktı.
Yusuf Demir'in Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve sarı kırmızılı kulübün, genç oyuncuyu transfer döneminde satıp satmayacağı henüz net değil.
Star Gazetesi