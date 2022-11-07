İsviçre'de Trabzonspor korkusu! ''En nahoş rakip...''

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Basel takımıyla eşleşti. Kura çekimi İsviçre basınında da geniş bir yankı buldu.

"BASEL İÇİN TATSIZ KADER"

Blick Gazetesi'nin internet sitesinde Basel - Trabzonspor eşleşmesi için "Basel için tatsız kader: Konferans Ligi play off turunda Türkiye'nin son şampiyonu Trabzonspor'a karşılar" yorumu yapıldı.

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"EN NAHOŞ RAKİPLERDEN BİRİSİ"

Gazetede bordo mavili temsilcimiz için "Olası en nahoş rakiplerden birisi" ifadeleri kullanıldı.

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"TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU ŞAŞIRTICI"

Trabzonspor ile ilgili bilgiler veren Blick, bordo mavili takımın geçen sezon Süper Lig'i en yakın rakibine 8 puan fark atarak şampiyon tamamlamasını "Şaşırtıcı" olarak yorumladı.

DAHA ÖNCE KARŞILAŞMIŞLARDI

Basel ile Trabzonspor 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer almışlardı. İsviçre'de oynanan maç 2-0 Basel'in üstünlüğüyle sona ererken, Trabzon'daki karşılaşma ise 2-2 berabere bitmişti.

Star Gazetesi