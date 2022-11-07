İsviçre'de Trabzonspor korkusu! ''En nahoş rakip...''

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Basel takımıyla eşleşti. Kura çekimi İsviçre basınında da geniş bir yankı buldu.
Blick Gazetesi'nin internet sitesinde Basel - Trabzonspor eşleşmesi için "Basel için tatsız kader: Konferans Ligi play off turunda Türkiye'nin son şampiyonu Trabzonspor'a karşılar" yorumu yapıldı.
Gazetede bordo mavili temsilcimiz için "Olası en nahoş rakiplerden birisi" ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor ile ilgili bilgiler veren Blick, bordo mavili takımın geçen sezon Süper Lig'i en yakın rakibine 8 puan fark atarak şampiyon tamamlamasını "Şaşırtıcı" olarak yorumladı.
Basel ile Trabzonspor 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer almışlardı. İsviçre'de oynanan maç 2-0 Basel'in üstünlüğüyle sona ererken, Trabzon'daki karşılaşma ise 2-2 berabere bitmişti.
Star Gazetesi