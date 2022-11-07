İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2022 Pazartesi / 13 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,607
  • EURO
    18,5886
  • ALTIN
    1004.53
  • BIST100
    4307.87
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şenol Güneş transfer istedi! İşte o futbolcu...
Spor

Şenol Güneş transfer istedi! İşte o futbolcu...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başkan Ahmet Nur Çebi'den Anderson Talisca'nın transfer edilmesini istedi.

7 Kasım 2022 Pazartesi 12:25 - Güncelleme:
Şenol Güneş transfer istedi! İşte o futbolcu...
ABONE OL

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takıma yeni bir yüz kazandırmak için Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor, ligde ise Antalyaspor ile oynanacak maçları bekliyor.

Derbideki top toplayıcı krizinde gerçek ortaya çıktı!

ŞENOL GÜNEŞ, ANDERSON TALISCA'YI İSTEDİ

Tecrübeli hoca bu maçların ardından takımı Antalya'ya götürecek ve kamp süresinde gerekli taktiksel ve mental yüklemeleri burada yapacak. Özellikle takımdaki sıkıntıları çözmek isteyen Güneş, yönetimden takviye yapılmasını da istedi. Tecrübeli hocanın Başkan Ahmet Nur Çebi'den en öncelikli isteği ise Anderson Talisca oldu.

Yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi Süper Lig'de sürpriz ayrılık

YILLIK 7 MİLYON AVRO KAZANIYOR

Şenol Güneş'in isteği üzerine Talisca'nın menajeriyle görüşmelere başlayan Siyah - Beyazlı yönetim, Brezilyalı yıldızdan da fedakarlık bekliyor. Talisca, kulübü Al-Nassr'dan 7 milyon avro alıyor. Beşiktaş'ın verebileceği en yüksek rakam ise 3 milyon avro.

Konferans Ligi'nde kura heyecanı Trabzonspor'un muhtemel rakipleri

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Beşiktaş'ı her fırsatta özlediğini dile getiren Talisca'nın bu teklife en kısa sürede cevap vermesi bekleniyor. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan Talisca, geçtiğimiz ay ayrılmak istediğini bildirmiş ve alacaklarına karşılık bonservisini talep etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.