Şenol Güneş transfer istedi! İşte o futbolcu...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takıma yeni bir yüz kazandırmak için Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor, ligde ise Antalyaspor ile oynanacak maçları bekliyor.

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ŞENOL GÜNEŞ, ANDERSON TALISCA'YI İSTEDİ

Tecrübeli hoca bu maçların ardından takımı Antalya'ya götürecek ve kamp süresinde gerekli taktiksel ve mental yüklemeleri burada yapacak. Özellikle takımdaki sıkıntıları çözmek isteyen Güneş, yönetimden takviye yapılmasını da istedi. Tecrübeli hocanın Başkan Ahmet Nur Çebi'den en öncelikli isteği ise Anderson Talisca oldu.

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YILLIK 7 MİLYON AVRO KAZANIYOR

Şenol Güneş'in isteği üzerine Talisca'nın menajeriyle görüşmelere başlayan Siyah - Beyazlı yönetim, Brezilyalı yıldızdan da fedakarlık bekliyor. Talisca, kulübü Al-Nassr'dan 7 milyon avro alıyor. Beşiktaş'ın verebileceği en yüksek rakam ise 3 milyon avro.

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1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Beşiktaş'ı her fırsatta özlediğini dile getiren Talisca'nın bu teklife en kısa sürede cevap vermesi bekleniyor. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan Talisca, geçtiğimiz ay ayrılmak istediğini bildirmiş ve alacaklarına karşılık bonservisini talep etmişti.