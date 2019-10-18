Devre arasında forvet transferini işaret eden Serdal Adalı'nın hedefindeki golcü Kelechi Iheanacho
Beşiktaş'ın başkan adaylarından Serdal Adalı, devre arasında forvet ve orta saha transferi yapacaklarını açıklamıştı. Hedefteki golcünün Kelechi Iheanacho olduğu iddia edildi.
Beşiktaş başkan adaylarından Serdal Adalı, devre arası golcü takviyesi yapacaklarını açıkladı.
İngiliz basını ise bunun L.City’nin Nijeryalı forveti Iheanacho olduğunu yazdı.
(Akşam)
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