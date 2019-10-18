Devre arasında forvet transferini işaret eden Serdal Adalı'nın hedefindeki golcü Kelechi Iheanacho Beşiktaş'ın başkan adaylarından Serdal Adalı, devre arasında forvet ve orta saha transferi yapacaklarını açıklamıştı. Hedefteki golcünün Kelechi Iheanacho olduğu iddia edildi.