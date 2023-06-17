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Spor

Di Maria transferinde beklenmedik gelişme

Juventus'tan ayrılan Angel Di Maria için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Arjantin basının haberine göre Benfica, eski oyuncusu Di Maria ile görüşmelere başladı.

17 Haziran 2023 Cumartesi 17:43 - Güncelleme:
Di Maria transferinde beklenmedik gelişme
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Adı Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe ile de geçen Angel Di Maria için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Juventus'tan ayrılan Arjantinli yıldız Angel Di Maria'ya eski kulübü Benfica talip oldu.

Arjantin basınının haberine göre Benfica, 35 yaşındaki oyuncu ile görüşmelere başladı.

Avrupa'ya adım attığı ilk takım Benfica olan Di Maria'nın da Benfica'da forma giymek istediği belirtilirken görüşmelerin olumlu devam ettiği aktarıldı.

ABD'NİN DE İLGİSİ VAR

Öte yandan Lionel Messi'yi transfer eden MLS ekibi Inter Miami'nin de Di Maria için teklif yaptığı belirtildi.

Arjantinli yıldız oyuncunun Amerika'dan gelen teklifi beklemeye aldığı ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Juventus ile bu sezon 26 karşılaşmaya çıkan Angel Di Maria, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Sözleşmesi sona eren yıldız isim sezonun sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldı.

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