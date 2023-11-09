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Spor

Di Maria ülkesine dönüyor!

Benfica'nın Arjantinli yıldızı Angel Di Maria'nın, sezon sonunda ülkesinin takımlarından Rosario Central'e transfer olacağı iddia edildi. Tecrübeli futbolcu, başkent ekibi ile olan sözleşmesindeki bir yıllık opsiyonu kullanmama kararı aldı.

9 Kasım 2023 Perşembe 18:23 - Güncelleme:
Di Maria ülkesine dönüyor!
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Portekiz ligi ekiplerinden Benfica forması giyen Arjantinli yıldız oyuncu Angel Di Maria için Portekiz'den ilhinç bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Record'da yer alan habere göre; 13 yıl aradan sonra Benfica'ya dönen Di Maria, sezon sonunda Portekiz devinden ayrılacak.

ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Haberde, 35 yaşındaki futbolcunun futbola başladığı takım olan Rosario Central ile anlaşmaya vardığı ve Benfica kulübüyle yaptığı sözleşmedeki 1 yıllık opsiyonu kullanmayacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Benfica formasını bu sezon 13 kez terleten Di Maria, bu maçlarda 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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