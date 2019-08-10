‘Diagne bizimle dalga mı geçiyor’
G.SARAY taraftarları takımdan ayrılmasıbeklenen Diagne’ye ateş püskürdü.
- Star Spor
Akhisar maçı sırasında kız arkadaşına aldığı hediyeleri gösteren Diagne’nin, İngiltere’de önceki gün transfer kapanmadan önce Aston Villa ile anlaşması bekleniyordu. Ancak gol kralı, bu sıralarda spor salonunda çalıştığı anların görüntülerini ve kükreme denemesi yaptığı videoyu yayınlayınca taraftarlar, “Bu adam bizimle dalga mı geçiyor” mesajları yağdırdı.
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