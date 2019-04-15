Diagne hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor
Galatasaray'ın10 milyon euro ödeyerek transfer ettiği Diagne, dün akşam derbide yine hayal kırıklığı yarattı.
Süper Lig'de ara transferin en büyük bombası kuşkusuz Mbaye Diagne'ydi. Kasımpaşa formasıyla 34 maça 32 gol sığdıran Senagalli yıldız, Galatasaray'ın en büyük şampiyonluk hamlesi olarak rekor bir bedelle takıma kazandırılmıştı.
Bonservisine 10 milyon euro ödenen başarılı oyuncu, ikinci yarıda sarı-kırmızılı formayla 3'ü penaltıdan 4 gol sevinci yaşasa da dün akşam büyük beklentilerle sahaya çıktı. Ancak yine hayal kırıklığı yaşattı. İstediği pozisyonlara bir türlü giremeyen Diagne, sadece 23 kez topla buluşabildi, attığı tek şut ise kaleyi bulmadı.
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