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Spor

Diagne'de son dakika! 'Tehditleri bizi korkutmadı'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Diagne için Club Brugge'ü FIFA'ya vermeye hazırlandığını açıklamasının ardından Belçika ekibinden yanıt geldi.

Sporx06.02.2020  17:15 - Güncelleme: 06.02.2020  17:16

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in, kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne için "Brugge bizi çok aldattı. Oyuncu Senegal'de. 1 aydır kendi takım antrenmanına almadılar. Neredeyse ölüme mahkum ettiler. FIFA'ya gideceğiz" sözlerinin ardından Belçika ekibinden tepki geldi.

Belçika'nın en büyük gazetelerinden HLN, Club Brugge yetkililerine Mustafa Cengiz'in iddialarını sordu ve habere göre yöneticiler, "Galatasaray'ın tehditleri bizi korkutmadı, dikkatimizi çekmedi" şeklinde bir yanıt verdi.

"GALATASARAY İLE HER GÜN TEMASTAYDIK"

Brugge'ün, Diagne'ye 31 Ocak'a kadar kulüp araması için izin verdiği ve geçtiğimiz hafta Brugge'de olmamasının ardından yaptıkları incelemede İstanbul'da olduğunu öğrendikleri kaydedildi.

Brugge cephesinin, "Galatasaray ile transfer döneminde her gün iletişim halindeydik, bu açıklamalar bizi şaşırttı" şeklinde bir ifade kullandığı da belirtildi.

Öte yandan Diagne'nin Çin'e transferinin gündeme geldiği ancak corona virüsü nedeniyle bu opsiyonun ortadan kalktığı vurgulandı.

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