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Diagne'in yeni adresi Premier Lig olacak

Yıldız golcü Diagne’nin menajeri Claudio Druetta, oyuncunun önümüzdeki sezon Premier Lig’de oynayacağını açıkladı.

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Dün akşam Fenerbahçe’ye 2 gol daha atarak 14 haftada 16 gole ulaşan Mbaye Diagne’nin yeni adresi belli oldu.

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla bu sezonun sinyallerini veren Diagne için başta Galatasaray ve diğer Süper Lig devleri nabız yoklasa da yıldız golcünün önümüzdeki sene kariyerine Türkiye’de değil İngiltere’de devam edeceği belirtildi. Daha önce Lierse, Al Shabab, Westerlo ve Tianjin Teda gibi takımlarda forma giyen Diagne’ye 5 yıllık kontrat imzalatan Kasımpaşa’nın 27 yaşındaki Senegalli’den en az 10 milyon Euro bonservis bedeli beklediği ifade edilirken, bu paranın şu anda Süper Lig kulüplerinde olmaması Diagne’yi Premier Lig’e yaklaştırıyor.

Attığı 16 gol 2 asistlik performansın ardından birçok takımı peşinden koşturan Mbaye Diagne’nin menajeri Claudio Druetta oyuncusu için çok net bir açıklamada bulundu. Diagne’nin Türkiye’yi çok sevdiğini ve şu anda Kasımpaşa’da şampiyonluk yaşamak için elinden gelen özveriyi yapmak istediğini söyleyen Druetta, oyuncunun sezon sonunda Premier Lig’e gideceğini belirtirken FIFA Menajeri ‘Para şu anda İngiliz kulüplerinde Diagne de burayı istiyor. Şu anda her ne kadar bütün konsantrasyonunu Kasımpaşa’da şampiyonluk sevinci yaşamak için odaklasa da Diagne C.Palace, Wolves, Brighton ve Watford’dan birini seçecek’ dedi.

(Diriliş Postası)

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