Diagne'nin maskesi başına bela oldu

Spor Toto Süper Lig’de ilk devrenin son haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 4-1’lik skorla mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, maçı farklı kazandı ancak golcüsü Diagne'yi kaybetti. 27 yaşındaki futbolcu, maçın 19. dakikasında siyah-beyazlı ağları havalandırdı. Golün ardından maske takarak sevinen başarılı futbolcu, hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Sarı kart sınırına ulaşarak cezalı duruma düşen Senegalli, VAR yardımıyla golünün iptal olmasıyla birlikte de büyük hüzün yaşadı.

Deneyimli oyuncu, ligin 13. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında da 3. golü kaydettikten sonra maskeyle sevinmiş ve mücadelenin hakemi Fırat Aydınus tarafından sarı kart ile cezalandırılmıştı.

Mbaye Diagne, Beşiktaş maçında 2 gol kaydederek, ligdeki gol sayısını da 20’ye çıkarmış oldu.