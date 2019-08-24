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Afriquessport, Al Nasr’ın 27 yaşındaki Senegalli forvet için Sarı-Kırmızılılar’ın kapısını çalıp 13 milyon euro civarında bir teklifte bulunduğunu duyurdu. Haberde Suudi kulübünün, Diagne’ye de senelik 4.5 milyon eurodan 3+1 yıllık teklifte bulunduğunu ileri sürdü.

Cim-Bom’un 13 milyon euroluk yeni teklifi kabul edeceği, Diagne’nin de bu kez gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Bu arada Mitroglou’yu gönderen Aslan’ın Mevlüt Erdinç ile ilgilendiği kaydedildi.