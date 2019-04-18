13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7991
  • 6,5377
  • 237.492
  • 96.886
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Diagne'ye iki ülkeden talip çıktı

Galatasaray'ın satış listesine koymayı düşündüğü Diagne için Çin ve Suudi Arabistan takımlarının devrede olduğu belirtildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Devre arası transfer döneminde Kasımpaşa’dan 10 milyon euro’ya transfer edilen, fakat oynadığı futbolla camiadan sert eleştiriler alan Diagne’ye 2 ülkeden teklif geldiği belirtildi.
 
WİLLİAM D'AVİLLA ARAYA GİREBİLİR
 
Bu sezon Süper Lig’de şu ana kadar 26 gol atmayı başaran Senagalli forvet için Suudi Arabistan ve Çin kulüplerinin devrede olduğu öğrenilirken, Galatasaray’ın lig biter bitmez tecrübeli oyuncuyla yollarını ayıracağı bildirildi. Sarı kırmızılı kulübün Diagne’yi olabildiğince yüksek bonservis bedeliyle elden çıkarmayı düşündüğü ifade edilirken, transferde özellikle Arabistan kulüpleriyle arası iyi olan William D’Avilla’nın da araya girebileceği anlaşıldı.
 
DİAGNE'NİN MENAJERİ AÇIKLADI
 
Galatasaray’da çıktığı 10 maçta son derece silik bir görüntü çizen ve kalitesi tartışma konusu olan Diagne’nin sergilediği kötü performans menajeri tarafından da kabul edilirken, Claudio Druetta kalan 6 maç sonunda oyuncusunu Suudi Arabistan veya Çin takımlarından birine götürebileceğini ifade etti. Mbaye Diagne hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Druetta;
 
SUUDİ ARABİSTAN VE ÇİN'DEN TEKLİFLER VAR
 
“Evet Diagne Galatasaray’da beklenen başarıyı yakalayamadı. Onun için şimdi kalan 6 maçı bekliyoruz, eğer bu maçlarda iyi bir oyun ortaya koyarsa belki kalabilir fakat biz Diagne için Suudi Arabistan ve Çin kulüplerinin tekliflerini şimdiden değerlendirmeye aldık, Fatih Terim satış listesine koyarsa oturur konuşuruz.Diagne bildiğiniz gibi daha önce Çin'de ve Arabistan'da oynadı ve özellikle Tianjin Teda'da bir hayli başarılı oldu ” diyerek Galatasaray yönetimine mesaj yolladı.
 

Başkan Erdoğan´dan seçim açıklaması: Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

HSK'dan Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili açıklama

HSK'dan Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili açıklama

CHP'nin kestiği iaşeyi, Valilik verecek!

CHP'nin kestiği iaşeyi, Valilik verecek!

Nadir rastlanan mavi elmas bulundu

Nadir rastlanan mavi elmas bulundu

Darbeci eski komutan Sercan'a müebbet hapis

Darbeci eski komutan Sercan'a müebbet hapis

Terör örgütü gözünü çocuk ve gençlere dikti

Terör örgütü gözünü çocuk ve gençlere dikti

YSK'dan kritik mazbata kararı

YSK'dan kritik mazbata kararı

Tartışmalı mazbata kararına bakın kimler sevindi

Tartışmalı mazbata kararına bakın kimler sevindi

Yerli Sarp-L göreve hazır

Yerli Sarp-L göreve hazır
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan net mesaj: Tribünden seyirci olmayız

Başkan Erdoğan´dan net mesaj: Tribünden seyirci olmayız

Rusya'da 9 Mayıs provası yapıldı

Rusya'da 9 Mayıs provası yapıldı

Bor teknolojisi namluların ömrünü uzatacak

Bor teknolojisi namluların ömrünü uzatacak

Satışa çıkmadan ekranı bozuldu

Satışa çıkmadan ekranı bozuldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA