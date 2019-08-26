Diagne’ye ıslık ve alkış
ASLAN’IN sessiz golcüsü Diagne dünkü maçta yeni saç stili ile dikkat çekti.
- Star Spor
Saçlarını sarı kırmızı renklere boyayan Senegalli oyuncu fazla etkili olamadı. Son dakikalarda Diagne yerini Selçuk’a bırakır ken, bazı taraftarlar ıslıkladı. Ancak bir grup taraftar da alkışlarken, diğer grubun ıslığını bastırdı
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