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Spor

Didier Deschamps: Hayal kırıklığımız çok büyük

Dünya Kupası'nın finalinde penaltılarla Arjantin'e yenilen Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

18 Aralık 2022 Pazar 23:35 - Güncelleme:
Didier Deschamps: Hayal kırıklığımız çok büyük
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Penaltı atışları sonucu Dünya Kupası finalini Arjantin'e kaybeden Fransa Milli Takımı'nda teknik direktör Didier Deschamps maç sonu konuştu.

Maçın büyük bir bölümünde hiçbir şey yapamadıklarını söyleyen Deschamps, "İlk 60 dakika boyunca hiçbir şeyi doğru yapamadık. Kalite ve cesaretle her şeyi dengeledik. Elimizden geldiğince çabaladık. Penaltılara kadar maçı taşıdık. Çok büyük zorlukları aştık. Son 4 gündür birçok sıkıntı yaşadık. Hastalıklar bizi çok etkiledi. Kaybetmeyi kabullenmek çok zor. Hayal kırıklığımız çok büyük. Daha önce başarmıştık ama tekrarlamak hiç kolay değildi. Sonunda kupayı kazanamadık. Canımız çok yanıyor." ifadelerini kullandı.

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, 2018 Dünya Kupası'nda finalde Hırvatistan'ı 4-2 yenerek Dünya şampiyonu olmuştu.

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