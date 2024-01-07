İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2024 Pazar / 26 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8461
  • EURO
    32,6886
  • ALTIN
    1961.02
  • BIST100
    7628.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Didier Drogba: Zaha milli takımda olmayı hak ediyor
Spor

Didier Drogba: Zaha milli takımda olmayı hak ediyor

Didier Drogba, Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'nın Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Afrika Kupası kadrosuna alınmamasına tepki gösterdi.

7 Ocak 2024 Pazar 16:17 - Güncelleme:
Didier Drogba: Zaha milli takımda olmayı hak ediyor
ABONE OL

Efsane oyuncu Didier Drogba, Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'nın Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Afrika Kupası kadrosuna alınmamasıyla ilgili konuştu.

Drogba yaptığı açıklamada, "Oyuncuları duyguları kullanarak seçmemeliyiz. Zaha'nın milli takımda yer almayı hak ettiğine inanıyorum. Ülke olarak onun kalitesine ihtiyacımız var." dedi.

Fildişili eski oyuncu Aime Monoko ise bu durumla ilgili, "Zaha, dünyanın en büyük liginde oynadı ve sonra Galatasaray'a transfer olarak mükemmel biri olduğunu kanıtladı. Yeteneği tartışılmaz bu oyuncu ne yazkı ki milli takıma çağrılmadı. Pek çok kişi bu milli takım seçimlerinden bir şey anlamadı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bu sezon 20 maça çıkan Wilfried Zaha 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Milli takımda ise 31 maçta 5 gol kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.