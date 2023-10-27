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Spor

Didier Drogba'dan samimi açıklamalar

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen eski futbolcu Didier Drogba, Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu. Drogba, gerçek Galatasaraylı olduğunu belirtti.

27 Ekim 2023 Cuma 19:39 - Güncelleme:
Didier Drogba'dan samimi açıklamalar
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Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Fildişi Sahilli dünyaca ünlü eski futbolcu Didier Drogba, Fransa'da bir YouTube kanalında Galatasaray kariyeri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GERÇEK GALATASARAYLI OLDUM"

Galatasaray kariyerinin kendisi adına olağanüstü geçtiğini söyleyen Drogba, "Bizi takip eden tüm Galatasaray taraftarlarına sesleniyorum 'Cimbombom dostlarım cimbombom!' Olağanüstüydü. Olağanüstü. 1.5 yıl yaşadım orada. Türkiye Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadım. Fenerbahçe'ye gol attım, bu bir Galatasaray oyuncusu için müthiş bir şey, belki de o gün gerçek anlamda Galatasaraylı oldum insanların gözünde." dedi.

"KADROMUZ ÇOK GÜÇLÜYDÜ"

O dönemde takımda birçok yıldızın olduğuna değinen Drogba, "Gerçekten olağanüstü, müthiş bir deneyimdi. Ömürlük dostlar edindim. Fatih Terim, oyuncular... Süper bir oyuncu grubumuz vardı. Felipe Melo, Wesley Sneijder, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Fernando Muslera... Kendisi hala Galatasaray kalesini koruyor. Gerçek bir aileydi!" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DA KAÇ GOL ATTI?

2012-13 sezonunun devre arasında katıldığı Galatasaray'da 1.5 sezon forma giyen Drogba, sarı kırmızılı formayla çıktığı 53 resmi maçta 20 gol 13 asistlik performans göstermişti. Drogba, 1.5 yıllık Galatasaray kariyerinde bir Süper Lig şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası şampiyonluğu ve bir Süper Kupa şampiyonluğu kazanırken, Galatasaray; Drogba'nın kadroda olduğu 2 Şampiyonlar Ligi sezonunun birinde çeyrek final, birinde son 16 turuna kalmıştı.

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