Star.com.tr 21 Temmuz 2021 Çarşamba 19:56 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 19:56

İtalya Serie A'da Cagliari forması giyen dünyaca ünlü savunma oyuncusu Diego Godin kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor. İtalya basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre Diego Godin kendisine gelen teklifleri açıkladı. Godin, Rusya'dan ve Türkiye'den teklifler aldığını doğruladı. Ancak Cagliari ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Godin, "Aklım hala Cagliari'de ve işin aslı bu" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ ISRARLA İSTİYOR



Copa America'nın ardından tatilinin son günlerini memleketinde geçiren Diego Godin'in geleceği Cagliari'de yedek kulübesinde bulunuyor. Gelecek hafta Cagliari kampına katılacağını belirten Godin, Cagliari kulübünün başkanının kendisine ekonomik kriz yaşadıklarını söylediğini belirtti. Kulüp başkanının gelen tüm transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldıklarını söyleyen Godin'in gelecek sezon için yeni durağı Beşiktaş olabilir. Cagliari'nin yaşadığı ekonomik kriz ise koronavirüs nedeniyle gelirlerin düşmesi.

Geçen sezon başında Inter'den Cagliari'ye transfer olan ve mukavelesi 2023'te bitecek olan Godin, 28 lig maçında 1 kez ağları sarstı.