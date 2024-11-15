İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2024 Cuma / 14 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3698
  • EURO
    36,3082
  • ALTIN
    2840.56
  • BIST100
    9389.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Diego Milito: Mourinho çok iyi bir insan
Spor

Diego Milito: Mourinho çok iyi bir insan

Jose Mourinho'nun Inter'den eski öğrencisi Diego Milito, Portekizli teknik adamla ilgili açıklamalarda bulundu.

15 Kasım 2024 Cuma 18:25 - Güncelleme:
Diego Milito: Mourinho çok iyi bir insan
ABONE OL

Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Diego Milito, Portekizli teknik adamla ilgili konuştu.

Diego Milito, Tyc Sports'a yaptığı açıklamada, "Mourinho dışarıdan farklı biri gibi görünür ama soyunma odasında çok daha farklı biridir. Dışarıdan bakıldığında takımı koruyan ve baskıyı azaltmaya çalışan 'kötü adam' gibi görünür ama içeride iyi bir insan. Bana gerçekten çok iyi davrandı." ifadelerini kullandı.

"BANA 'ENDİŞELENME' DEDİ"

Inter'e imza attığı dönemde Jose Mourinho ile aralarında geçen forma numarası diyaloğunu da anlatan Milito, "Inter'e transfer olduğumda Mourinho beni 'hoş geldin' demek için aramıştı. Onunla konuştuğumuzda 22 numaralı formayı giymek istediğimi ancak olmazsa da bunu sorun etmeyeceğimi söyledim. O zamanlar formanın Paolo Orlandoni'de olduğunu biliyordum. Jose Mourinho bu konu hakkında endişelenmemem gerektiğini söyledi." dedi.

"PAOLO ONU BIRAKMAK ZORUNDASIN"

Forma numarasıyla ilgili açıklamalarına devam eden Arjantinli oyuncu, "Daha sonra Inter'de antrenmana çıktığımda Paolo Orlandoni, Mourinho'nun kendisine "Paolo, senden bir iyilik isteyeceğim ve sen de buna evet diyeceksin. 22 numaralı formayı bırakmak zorundasın" dediğini söyledi. Sonrada 22 numarayı ben aldım." açıklamasını yaptı.

2009-2014 yılları arasında Inter forması giyen Milito, 2016'da aktif futbol kariyerini noktaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.