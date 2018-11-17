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Fatih Terim'in vetosuyla Diego Reyes'in Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı

Türkiye’de önce Galatasaray’a önerilen Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki oyuncusu Diego Reyes'e, teknik direktör Fatih Terim onay vermedi. Menajerler bunun üzerine Damien Comolli ile masaya oturup anlaştı.

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Fenerbahçe'de Cocu'dan görevi devralan Erwin Koeman'ın forma şansı vermediği Diego Reyes ile ilgili yeni bir gerçek gün yüzüne çıktı. Meksikalı savunmacının sarı-lacivertli ekibe gitmeden önce Galatasaray'a teklif edildiği öğrenildi. İşte perde arkası... Transfer döneminde eski oyuncusu Denayer'i tekrar kiralamaya uğraşan ancak sonuç alamayan sarıkırmızılı kulübe, menajerler tarafından Porto'nun sözleşmesini uzatmadığı Diego Reyes önerildi. Fatih Terim ve yardımcıları, 26 yaşındaki stoper için hazırlanan özel videoları izlediler. Bedava olmasına rağmen Reyes 'yetersiz' bulundu ve transfere onay çıkmadı.

YILLIK 1.5 MİLYON EURO ALIYOR

Reyes'in menajerleri daha sonra Fenerbahçe ile temasa geçti ve sportif direktör Comolli transferi bitirdi. Bonservisi elinde olarak F.Bahçe'ye gelen Diego Reyes, 2020 yılına kadar sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcu yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor.

(Sabah)

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