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Spor

Diego Rossi: Bazen işler istediğimiz gibi gitmez

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de Diego Rossi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

17 Ekim 2021 Pazar 21:49 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 21:49
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Fenerbahçeli Diego Rossi, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Diego Rossi "Biz oyuncular elimizden gelen her şeyi yaparız ama bazen işler istediğimiz gibi gitmez. Kafamızı kaldıracağız ve yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Diego Rossi ayrıca "Özellikle görmüş olduğumuz kırmızı karttan sonra işler zor oldu. Takım olarak inanılmaz efor sarf ettik. Maçı belirleyen pek çok detay var. Biz kafamızı kaldırıp işimizi yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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