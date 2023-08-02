Diego Rossi, Colombus Crew takımına transfer oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, oyuncusu Diego Rossi'nin transferi için ABD ekibi Columbus Crew SC ile anlaştığını yaptığı KAP bildirimi ile duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı KAP bildirimi:

"Columbus Crew SC, Futbolcunun kulübümüzle olan sözleşmesinin feshi karşılığında kulübümüze, 5.630.000 USD bonservis bedeli ve 1.000.000 USD bonus ödeyecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı payı transfer bedeline dahildir.

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Columbus Crew SC'nin elde edeceği transfer bedelinin %15'i sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir."