Diego Rossi: En önemlisi kazanmak ve zirveye çıkmaktı

Fenerbahçe forması giyen Diego Rossi, Süper Lig'in 11. haftasında içeride 1-0 kazanılan Başakşehir mücadelesi sonrası konuştu.

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyet golünü atan Rossi, "Çok mutluyum takımıma yardım edebildiğim için. Forvetler için gol atmak çok önemlidir. 3 puan aldığımız için çok mutluyum." dedi.

Uruguaylı futbolcu, sözlerini, "Bizim için en önemlisi kazanmak ve zirveye çıkmaktı. Önemli hedefi gerçekleştirdi. Topu kontrol ettim ve kontrol ederken kaleyi tam cepheden görüyordum. Güzel bir şutla golü attım." ifadeleriyle tamamladı.