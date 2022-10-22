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Spor

Diego Rossi: En önemlisi kazanmak ve zirveye çıkmaktı

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Başakşehir'i 1-0 yenen Fenerbahçe'de golü atan Diego Rossi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

22 Ekim 2022 Cumartesi 22:49 - Güncelleme:
Diego Rossi: En önemlisi kazanmak ve zirveye çıkmaktı
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Fenerbahçe forması giyen Diego Rossi, Süper Lig'in 11. haftasında içeride 1-0 kazanılan Başakşehir mücadelesi sonrası konuştu.

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyet golünü atan Rossi, "Çok mutluyum takımıma yardım edebildiğim için. Forvetler için gol atmak çok önemlidir. 3 puan aldığımız için çok mutluyum." dedi.

Uruguaylı futbolcu, sözlerini, "Bizim için en önemlisi kazanmak ve zirveye çıkmaktı. Önemli hedefi gerçekleştirdi. Topu kontrol ettim ve kontrol ederken kaleyi tam cepheden görüyordum. Güzel bir şutla golü attım." ifadeleriyle tamamladı.

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