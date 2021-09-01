MLS ekiplerinden Los Angeles FC, Diego Rossi'nin Fenerbahçe'ye kiralandığını resmen duyurdu.
Los Angeles FC'den yapılan resmi açıklama şu şekilde:
Fenerbahçe ile Avrupa Ligi'nde harika bir oyuncuya dönüşümünü görmek heyecan verici olacak.
FENERBAHÇE DIEGO ROSSI'Yİ İSTANBUL'A DAVET ETMİŞTİ
Fenerbahçe, Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile anlaştığını duyurmuştu. Fenerbahçe 23 yaşındaki Uruguaylı forvet Diego Rossi'yle sözleşme imzalamak için İstanbul'a davet etmişti.
FENERBAHÇE'DEN DE RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Fenerbahçe Kulübü, MLS takımlarından Los Angeles FC'de forma giyen Diego Rossi'nin satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımından Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştır. 1998 doğumlu Uruguaylı oyuncumuza çubuklu formamızla başarılar dileriz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Diego" ifadelerine yer verildi.
Uruguaylı futbolcu 9 numaralı formayı giyecek.