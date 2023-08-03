İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2023 Perşembe / 17 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9536
  • EURO
    29,5481
  • ALTIN
    1676.45
  • BIST100
    7221.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Diego Rossi, Fenerbahçe'ye veda etti

Columbus Crew takımına transfer olan Diego Rossi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye veda etti.

3 Ağustos 2023 Perşembe 22:10 - Güncelleme:
Diego Rossi, Fenerbahçe'ye veda etti
ABONE OL

Fenerbahçe'den ABD ekibi Columbus Crew SC'ye giden Diego Rossi, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye veda eden Uruguaylı futbolcu, "İki sezonun ardından Fenerbahçe'ye veda ediyorum. İnanılmaz bir kulübü tanıdığım, beni destekleyen bir taraftar kitlesine sahip olduğum ve bu önemli formayla kupa kazandığım için şanslıyım. Hepinize teşekkür ederim. Fenerbahçe her zaman benim bir parçam olacak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Rossi'nin transferinden 5.6 milyon dolar bonservis ve 1 milyon dolar bonus kazanacak.

Fenerbahçe forması altında 90 maçta süre bulan Rossi, 10 gol attı ve 20 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.