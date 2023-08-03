Diego Rossi, Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe'den ABD ekibi Columbus Crew SC'ye giden Diego Rossi, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye veda eden Uruguaylı futbolcu, "İki sezonun ardından Fenerbahçe'ye veda ediyorum. İnanılmaz bir kulübü tanıdığım, beni destekleyen bir taraftar kitlesine sahip olduğum ve bu önemli formayla kupa kazandığım için şanslıyım. Hepinize teşekkür ederim. Fenerbahçe her zaman benim bir parçam olacak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Rossi'nin transferinden 5.6 milyon dolar bonservis ve 1 milyon dolar bonus kazanacak.

Fenerbahçe forması altında 90 maçta süre bulan Rossi, 10 gol attı ve 20 asist yaptı.