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Spor

Diego Rossi: Maç boyunca çok savaştık

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Diego Rossi maç sonu açıklamalarda bulundu.

29 Nisan 2023 Cumartesi 21:41 - Güncelleme:
Diego Rossi: Maç boyunca çok savaştık
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Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi, Sivasspor karşısında alınan galibiyetin ardından görüşlerini aktardı.

Karşılaşmadaki ilk golü atan Rossi, yaptığı açıklamada, şu sözleri kullandı;

"Her şeyden önce Enner iyi olduğu için mutluyum. Maç bittikten sonra haberini aldık. Onun iyi olması bizi sevindirdi. O bizim için önemli biri. Bugünkü maç zor geçti. Maç boyunca çok savaştık. Tanrıya şükürler olsun ki bu galibiyette takımıma yardım ettim."

Fenerbahçe'nin başarılı kanat oyuncusu Diego Rossi bu sezon sarı-lacivertli forma ile 44 resmi maçta görev aldı. Diego Rossi saha olduğu süre içerisinde 4 gol, 11 asistlik performansla skora katkı sağladı.

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