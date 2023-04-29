Diego Rossi: Maç boyunca çok savaştık

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi, Sivasspor karşısında alınan galibiyetin ardından görüşlerini aktardı.

Karşılaşmadaki ilk golü atan Rossi, yaptığı açıklamada, şu sözleri kullandı;

"Her şeyden önce Enner iyi olduğu için mutluyum. Maç bittikten sonra haberini aldık. Onun iyi olması bizi sevindirdi. O bizim için önemli biri. Bugünkü maç zor geçti. Maç boyunca çok savaştık. Tanrıya şükürler olsun ki bu galibiyette takımıma yardım ettim."

Fenerbahçe'nin başarılı kanat oyuncusu Diego Rossi bu sezon sarı-lacivertli forma ile 44 resmi maçta görev aldı. Diego Rossi saha olduğu süre içerisinde 4 gol, 11 asistlik performansla skora katkı sağladı.